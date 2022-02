DUSSAULT, Ghislaine Vachon



Elle avait dans les yeux, la force de son cœur. (Charles Beaudelaire)À l'IUSMQ (Unité des soins palliatifs), le 5 février 2022, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Ghislaine Vachon, épouse de feu M. Jules Dussault. Elle demeurait à Québec et autrefois à Thetford-Mines. Elle a rejoint son époux et leur fils Paul Dussault. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Jean-Louis Gagnan), Andrée, Anne (Jean Tremblay), ses petits-enfants: Anne-Gaëlle (Thierry Carpentier), Aurélie (Dominic Tanguay), Marie-Gabrielle (Vincent Ferron-Carbonneau), Nialy (Vincent Chamayou) et Alexandre. Elle demeurera dans les doux souvenirs de ses arrière-petits-enfants tant aimés: Gwenaëlle (William), Maïma (Ludovic), Giuliam, Maëlli, Colin, Lilou, Joël, Gaëtan et Raphaël. De la famille Vachon, elle était la sœur de: Lisette (feu Fernand Prévost), feu Gertrude (feu Paul Huot), feu Jeannot (feu Suzanne Jalbert), et de feu Bruno Vachon. De la famille Dussault, elle laisse dans le deuil ses deux belles-sœurs; Thérèse Larochelle (feu Pierre Dussault) et Monique Daigle (feu Jacques Dussault) ainsi que ses neveux et nièces, ses filleuls Christine, François, Nialy et Marie-Gabrielle, sa cousine Gervaise et de nombreux amis(es) et complices des dernières années, particulièrement Françoise, Gisèle, Normande, Jeanine, Louise et Marc. Dans le contexte actuel où il ne peut y avoir de période de visite publique, vous pouvez transmettre vos sympathies à la famille par le biais d'un message sur notre site internet https://gamachenadeau.ca, dans l'avis de décès de Mme Ghislaine Vachon. Vous pouvez aussi faire un don en ligne à Développement et Paix https://www.devp.org/fr/.La famille remercie du fond du cœur le personnel de l'Hôpital St-Sacrement (Dre Caroline Desbiens), de l'hôpital Jeffery Hale (Dre Valérie Couturier, Dr Juliano), de l'IUSMQ (Dre Lambert et Dre Sauvignat), de l'Unité des Soins Palliatifs de Limoilou (Dre Marjolaine Tremblay, sa "Coco Chanel", Chloé et Maxime) et l'abbé Patrice Vallée pour son amitié et son accompagnement spirituel.