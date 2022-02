CAYER, Adrien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Adrien Cayer, époux de madame Carmen Imbeault, fils de feu dame Mary Hamel et de feu monsieur Joseph Cayer. Il demeurait à Saint-Apollinaire.Il laisse dans le deuil son épouse Carmen Imbeault ; ses enfants : Richard (Chantal Bisson) et Nicole ; ses petits-enfants : Laurie et Mathieu Cayer ; ses frères et sœurs : feu Lucienne (feu Irénée Croteau), feu Henri (Denise Couture), Monique (Camille Boucher), Armand (Micheline Marquis), Jeanne (Gilles Dionne), Cécile (feu André Lambert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Imbeault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses demi-frères et ses demi-sœurs décédés : Aldéa (Joe Boilard), Laura (André Bibeau), Alcide (Marie Guay), Berta (Émile Baron), Léopold (Estelle Martineau). Remerciement aux infirmières et personnel du CLSC de Laurier-Station pour leurs bons soins.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Apollinaire au printemps.