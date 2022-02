DAIGLE, Céline



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 janvier 2022, est décédée Mme Céline Daigle à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de feu Benoît Bédard et la fille de feu Henri Daigle et de feu Régina Roy. Elle était native de Laurier-Station et résidait à Québec depuis plusieurs années. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Madeleine Daigle (Laurentien Bergeron); ses deux filleules, Julie Bergeron (Yves) et Nadia Labonté-Bédard (Pascal); sa belle-famille: feu Roland Bédard (Annie), sœur Monique B. s.c.s.l., Ghislaine Labonté, Rosaire B. (Johanne), Marcel L. (Pierrette), Pauline B. (Marc-André), Gaétan L., Lise L., feu Michel B. (Linda), Carole L., feu Daniel B. (Diane), feu Pierre B., Louise B. (Adélard); ainsi que des oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos remerciements pour les bons soins et services reçus de la part de Mme Line Payeur, pharmacienne, des docteurs Yves Houle de la clinique médicale St-Louis et Alexandre Lafleur du CHUL et de Mme Florence Dubé, résidente en médecine à la Maison Michel-Sarrazin ainsi que les équipes soignantes du CHUL et de la Maison Michel-Sarrazin. La famille se réunira à la maison funérairele vendredi 18 février 2022 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, sise au 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4 ou à la Maison Michel-Sarrazin sise au 2101, Chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5.