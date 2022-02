DESJARDINS, Roger



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Desjardins, époux de madame Clara Smith, fils de feu madame Jeanne Laroche et de feu monsieur Joseph- Emile Desjardins. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 19 février 2022, de 10 h à 13 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée au printemps 2022. Il laisse dans le deuil outre son épouse Clara; ses enfants: Daniel (Caroline Lachance), Diane (Jean-Yves Beaumont), Josée (Christian Grégoire), Serge (Marco Argouin) et Chantal (Stéphane Corriveau; ses petits-enfants: Marc-Antoine Desjardins (Audrey Lebrasseur), Maxime (Kaila Rodrigue) Keven (Sarah Lapointe) et Yoan Beaumont, David Roy(Elizabeth Gélineau) Vanessa Grégoire, Catherine (Samuel Vallerand) et Gabrielle Légaré; ses frères et sœurs: Simone Desjardins et feu Jeannine Desjardins; ses beaux-parents: feu Roger Smith et Lucienne Archer; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Ghislaine Boissonneault, feu Gérald Smith, Yolande Langlois et Gladys Gardère; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, Maude Dufour et Marc Giroux. La famille remercie André Bélanger son médecin de famille pour son professionnalisme et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec téléphone : 418 527-4294Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.