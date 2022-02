RUEST, Lyse



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 29 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé madame Lyse Ruest, conjointe de monsieur Rosaire Daigle, fille de feu madame Imelda Ruest et de feu monsieur Edmond Ruest. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Rosaire Daigle; ses frères et soeurs: Jean-Paul (Marie-Laure Fournier), Angéline (feu René Lebel), Carmen (feu Charles Gagné), Clémence (Réal St-Laurent), Bertrand (Francine Bouchard), Gaétan (feu Béatrice Lévesque), Hélène, Diane (Antonio Lepage), Lorraine (Jean-Clément Lavoie), Réal (Réna Lachance), feu Edmond, feu Antoinette, feu Roland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: feu Fernand, feu Jacqueline (feu Jean-Léon St-Pierre), feu Françoise, feu Béatrice (feu Réginald Turgeon), William (Huguette Delisle), feu Claudette (feu Denis Dubé), feu Pierrette (feu André Beaudry), Josette (feu Claude Jacques), Gisèle (feu André Beaulieu), Clermont, Marcel (feu Lisette Desrosiers), Raynald (Ghislaine Savard), Nicole (Serge Desmeules); les enfants de son conjoint Sylvain (Hélène Bonneau), Jocelyn (Michèle Denis) et Stéphan (Céline Larouche); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci particulier à son médecin de famille Julie Schreiber ainsi qu'à Martin Vézina (infirmier) et Joé Hémond (travailleur social), tous deux du CLSC Sainte-Foy-Sillery. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel Dieu de Québec) , site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.