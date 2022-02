LORTIE, Gaston



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père monsieur Gaston Lortie, âgé de 93 ans et 1 mois à l'Hôpital Laval (IUCPQ) le 31 janvier 2022.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Andrée (François Larochelle), Marie-Josée et Jean-Pierre; ses petits-enfants : Geneviève (François-Xavier Choinières), Elisa et Pierre-Olivier; ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Dominic et Alexandre, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Retraité du RTC/CTCUQ depuis 1994, il a travaillé comme chauffeur d'autobus pendant plus de 30 ans. Il a été membre des Chevaliers de Colomb du Conseil de Limoilou pendant presque 70 ans. Gaston aimait les voyages, les jeux de hasard et la vie! À son dernier voyage, il va rejoindre tous ses frères et sœurs. Nous tenons à remercier la direction et le personnel de Place Alexandra pour sa chaleur humaine, notre père y a été heureux au cours des dernières semaines de sa vie. Nous tenons également à rendre hommage aux infirmières et médecins et tout le personnel de soutien du 7e étage et du 3e Notre-Dame de l'Hôpital Laval (IUCPQ), pour les soins exceptionnels donnés à notre père dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ : https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.