COUTURE, Claudette

À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 9 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Claudette Couture, fille de feu monsieur François Couture et de feu madame Éva Chartrin. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.et de là au cimetière St-Charles.Elle était la sœur de : feu Philippe (feu Thérèse Gosselin), feu Yvette (feu Maurice Lamontagne), feu Roland (feu Lucie Cadorette), feu Françoise (feu Ronaldo Girard), feu Jacqueline (feu Louis Cristini), feu Édouard (feu Françoise Gaudreau), feu Gertrude, feu Jean-Pierre (feu Patricia Turcotte), feu François (feu Noëlla Lebel, feu Colette Labrecque) et feu Suzanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.