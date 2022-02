CANTIN, Richard



Au CHUL de Québec, le 6 février 2022, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Richard Cantin à l'âge de 73 ans. Il était l'époux bien-aimé de madame Monique Girard, fils de feu Fernande Ouellet et de feu Bruno P. Cantin. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses filles: Isabelle (Yan Boulanger), Marie-Eve et Mélissa (Éric Simard); ses petits-enfants: Léanne, Alexandre, Olivier, Léa et Émilie. Il était le frère de Florent (Andrée Lefebvre), feu Nicole (André Bertrand), Mario (Ginette Hardy), Ginette (feu Richard Beaulieu), Anne (Gaétan Savard), Denis (Josée Beaulieu) et Céline. De la famille Girard, il laisse dans le deuil Renée (Yves Paquet), Gaétan (Véronique Plamondon) et feu Martine. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s précieux. Ses proches tiennent à exprimer leur reconnaissance à madame Jacinthe Savard, préposée aux soins à domicile ainsi qu'à toute l'équipe soignante du CHUL de Québec et plus particulièrement au Docteur Charles-Étienne Dubrûle pour leur accompagnement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bur. 202, Québec (Qc) G1M 3H6, tél : 418-529-9742, web : https://scleroseenplaques.ca/