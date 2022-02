MORIN, Michelle



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Michelle Morin, fille de monsieur Albert Morin et de feu Georgette Martin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves Dekytspotter (Anne Lajoie), Natacha Dekytspotter (Frédéric Drolet), Sandra Dekytspotter (Marc Fleury), Yan Dekytspotter (Annie Guérard); le père de ses enfants, Éric Dekytspotter; ses petits-enfants: Steffy, Henryck, Hans, Lorry-Ann, Rosemary, Eve, Isaac, Allyson, Gabriel, Vanessa (Jean-Sébastien Couturier), Pierre-Olivier, Sarah-Maude, Steven (Katherine Robichaud), Samuel et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Florence, Charlotte, Ashley, Haley, Auphély, Edward, Élisabeth, Victor; ses frères: Jean-Pierre (Geneviève Couture), Claude (Mireille Massicotte), Guy (Danielle Savard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, l'unité coronarienne, pour leur humanisme témoigné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.