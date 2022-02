FORTIER, Yolande



Au CHSLD Lévis, le 3 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Yolande Fortier, conjointe de monsieur Michel Brulotte. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Natalie Dubois, feu Stéphane Dubois, ses petits-enfants: Sébastien Dubois, Dalen Dubois Pouliot, ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvon Dubois (Ghislaine Bédard), Marie Dubois (Jean-Marie Samson), Claudette Roy et Germain Demers; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle s'est endormie avec tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du CHSLD Lévis et à son médecin pour les bons soins prodigués.de 11h à 13h.