PELLETIER, Suzie Manzerolle



Au CHSLD Le Faubourg, le 27 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Suzie Manzerolle, épouse de monsieur Donald Pelletier, fille de feu dame Rose-Aimée Portelance et de feu monsieur Albert Manzerolle. Elle demeurait à Saint-Émile. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jean-François, Nathalie (Marc Sévigny), Marie-Nadine (Steve Picard); ses petits-enfants : Geneviève Pelletier, Amélie Pelletier, Alexandre Pelletier, Ariane Cloutier, Charles-Eric Cloutier, Samuel Picard, Kim Picard et leur conjoint; ses frères et ses sœurs : Huguette (André Malouin), Jean-Marc, Gaston (Anne-Marie Coulombe), André (Josée Valis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : feu Hélène (Antonin Veckman),feu Juan-René o.m.i., feu Colette (Eugène Trudel), feu Gilles (Monique Latulippe), Jean-Marc (Monique Belley), Charlotte (André Langlais), feu André (feu Reine Harvey), Yvon (Luce Mayrand), Pauline (Carol Roberge), feu Serge (Aline Plante), Michel (Suzanne Langlais), feu Daniel, Richard (Danielle Boulet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami.es. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Le Faubourg, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com.