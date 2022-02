DARVEAU, Henri



À la Maison Paul-Triquet, Québec, le 10 février 2022, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédé monsieur Henri Darveau, époux en premières noces de feu madame Germaine Perron, ex-époux en secondes noces de feu madame Thérèse Frenette. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.Monsieur Darveau laisse dans le deuil ses enfants: feu Paul (feu Marie-France Caron), feu Gilles, Denise (feu André Blanchette), Gilles (Nicole Fortin), Nicole, feu Lise (André Rivard), Michel, Diane (Éric Lafrance), Ginette (Denis Côté), Christian (Claudine Lapierre), France, Daniel (Dominique Marcoux), Marie-Josée (Anne-Marie Doyon); ses petits-enfants: Isabelle et Pierre-Luc Darveau, Josée, Nathalie, Yvan et Yves Blanchette, Sonia, Danny et Alain Darveau, Michel et Andréanne Tardif, Marie-Christine Cantin, Marie-Ève et Gabriel Pagé, Isabelle et Julie Côté, Nadia, Jonathan, Catherine, Christina, Arianne et Émilie Darveau, Simon et Paul Angers, plusieurs arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Jean-Paul (feu Isabelle Leclerc). Il laisse également les membres de la famille Frenette et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Maison Paul Triquet pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org