BACON, Thérèse Bédard



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 9 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Bédard, épouse de feu monsieur Claude Bacon et fille de feu Joseph-Édouard Bédard et de feu madame Anna Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Lucien (feu Yvette Paradis), Béatrice, feu Roland (Hénédine Rodrigue), feu André (Gisèle Bédard), Jean-Louis (Pierrette Bernier), feu Carmelle (Uldéric Pageau), Lionel (Gisèle Lepage), Marie-Marthe et feu Gemma. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Noël (Hélène Drolet), feu Paul (Ghyslaine Hamel), Jean-Yves (Monique Rochette), feu Denise (feu Roland Chrétien), feu Yvette, feu Marguerite (feu Laurent Paradis); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.