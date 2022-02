GAGNON, Madeleine



" Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. "-Frederico Garcia LorcaÀ la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet, le 3 février 2022 à l'âge de 88 ans est décédée madame Madeleine Gagnon, fille de feu dame Eugénie Caron et de feu monsieur Georges Gagnon. Elle demeurait à L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Jeanne-D'Arc, Aline (Jean Jacques), feu Raynald (Colette St-Pierre), Raymond, feu Lise, Jean-Claude, Edmond, feu Paul-André, Angèle, Marguerite (feu Yvon Gaudreault) et Céline (Réjean Martel). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille désire remercier profondément tout le personnel de la Résidence A.J. Bourgault, particulièrement Audrey Bourgault, pour leur dévouement et leur affection envers Madeleine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 9h à 10h45.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.