BÉRUBÉ, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Lucien Bérubé, époux de feu madame Monique Beaulieu, fils de feu monsieur Fortunat Bérubé et de feu madame Aline Robitaille. Il demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Il laisse dans le deuil ses fils: Denys (Josée Garand) et Jacques (Doris Lavallée); ses petits-enfants : Maxence (Marie-Michèle Alain), Jérémy (Patricia Lafrance), Cédric (Megan Charrette) et Anna (Simon-Olivier Desrosiers); son arrière-petits-fils Arnaud. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Paul-Henri Bérubé (feu Rolande Marceau), Noël Bérubé (Céline Chouinard) et de feu Yves Bérubé (feu Denise Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : feu Euclide (feu Bertha Lemieux), feu Léopold (feu Anne-Marie Gravel), feu Lucille (feu Paul-Émile Chabot), feu Colette (Raymond Wiseman), feu René (Antoinette Labonté), feu Magella (feu Diane Fortin, feu Rose Noël), feu Gemma (feu Paul Vaudreuil), feu Juliette (feu Marcel Moisan) et de feu Armand (feu Jacqueline Verret); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux gens du CLSC Desjardins, particulièrement à l'infirmière madame Caroline Fortier et à sa nièce Nathalie Bérubé et monsieur Michel Leboeuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille recevra les condoléances au complexeà compter de 13h.