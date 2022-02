Assurance-emploi: plus de 10 semaines d’attente pour un jeune atteint de cancer

Une mère dont le fils de 24 ans est atteint de cancer déplore que ce dernier soit sans nouvelles de l’assurance-emploi depuis maintenant 10 semaines.

Ne pouvant plus travailler en raison de ses traitements, le jeune homme a quitté son emploi et fait une demande de prestations de maladie il y a plus de deux mois. Il n’a toutefois jamais reçu de réponse, ce qui le place dans une situation financière très délicate.

Visiblement bouleversée par la situation qui touche son fils, Nathalie a lancé un appel à l’aide à notre journaliste Pierre-Olivier Zappa. «Ce n’est pas normal», lance-t-elle, la voix empreinte d’émotion.

Toujours aussi émue, elle ajoute: «L’inquiétude de la chimio, de la radio, et en plus il faut qu’il s’inquiète pour son argent. Il a travaillé il y a droit [à sa prestation].»

Rappelons que les délais ont explosé à l’assurance-emploi au cours des derniers mois, notamment parce que les processus de vérification sont plus pointus en raison de la multiplication des cas de fraude.

Pour les personnes qui sont aux prises avec un problème semblable, il est toutefois possible de demander de l’aide auprès d’Action-Chômage afin d’accélérer le traitement d’un dossier.

Ce groupe de défense des droits des sans-emploi informe et défend les gens tout en visant la sauvegarde et l’amélioration du régime d’assurance-emploi.