FILLION, Edgar



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2022, est décédé à l'âge de 97 ans et 7 mois, monsieur Edgar Fillion, époux de feu Cécile Marcoux. Il était le fils de feu Antonio Fillion et de feu Marie-Anne Bédard. Il demeurait autrefois à Saint-Patrice-de-Beaurivage et depuis quelques années, il résidait à la Résidence au Coeur du Bonheur à St-Agapit.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mariette (Jean-Marie Savoie), Pauline (Lorenzo Delisle), Louise (Laurent Lagacé), Bruno (Franca Martino); ses petits-enfants: Patrice (Claire Gagné),Martin (Mélanie Giguère),Mélanie (Stéphane Guillemette) et Nancy (Réjean Lebel), Stéphane (Marie-Christine Langlois), Annie (Stéphane Grégoire), Sonia, Nadia (Antonio Castillo); ainsi que 13 arrière-petits-enfants. Son frère et sœurs: feu Léo (Lucille Therrien), Liliane (feu Léger Labbé), Henriette (Bruno Montminy). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).Il est parti rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alfredo (feu Marguerite Laplante), feu Laure-Anna (feu Freddy Nadeau), feu Marie-Laure (feu Wilfrid Bédard), feu Rose-Alma (feu Bernardin Guay), feu Aurore (feu Arthur Blais), feu Irène (feu Jules Blais), feu Henri (feu Clara Lehoux), feu Armand (feu Bernadette Cloutier), feu Gérard (feu Madeleine Blais), feu Jeannette (feu Robert Croteau). Dons suggérés: La fondation des maladies du coeur et l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/ Offrandre de messe à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Patrice-de-Beaurivage). Des remerciements s'adressent particulièrement au personnel de la Résidence au Coeur du Bonheur, Nadine Fournier et Junior Loiselle et à madame Hélène, préposée, ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. La famille remercie bien sincèrement tous les parents et amis pour des marques de condoléances. La direction des funérailles est confiée à la