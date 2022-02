CRAWFORD, Doreen McLaughlin



Au CHUL, le 2 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Doreen McLaughlin, épouse de feu monsieur Walter Crawford. Elle était la fille de feu dame Irene Gurry et feu monsieur Ted McLaughlin. Elle demeurait autrefois à Loretteville.Elle laisse dans le deuil son fils Dean Crawford et sa petite-fille Angelika; ses sœurs: Dorothy (Pierre Duchesneau), feu Margaret (Winston Crawford) et son frère feu Brian (feu Elsie McBain); sa belle-sœur Thérèse Pelletier (feu Wesley Crawford) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Manoir des Pionniers et au personnel du 2e étage du CHUL de Québec.