GRAVELLE, Pauline



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 décembre 2021, à l'âge de 68 ans et 5 mois, est décédée madame Pauline Gravelle, conjointe de monsieur Réjean Godbout, fille de madame Gervaise Ethier et de monsieur Francis Gravelle. Elle demeurait à Québec.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Maniwaki.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Patrick Gravelle (Pauline Lafontaine), Maurice Gravelle (Nicole Thibault), Philippe Gravelle (Ann Nault) et feu Madeleine Gravelle; son beau-frère Denis Godbout (Sylvie Thibault); les enfants de son conjoint: François Godbout (Jacqueline Nole-Godbout) et Daphné Richard (Jérémie Vigneault); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, tél.: 418 687-6084, site web: www.michel-sarrazin.ca.