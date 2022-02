VACHON, L'Abbé Gaston



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 31 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé l'Abbé Gaston Vachon, demeurant à Québec. Il était le fils de feu dame Noëlla Gagné et feu monsieur Eugène Vachon.La famille vous accueillera aule vendredi 25 février 2022 de 13 h à 16 h. En chapelle ardentede 12 h à 14 hL'inhumation du défunt se fera à une date ultérieure au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Guy (Jacqueline Gagnon), Françoise (feu Emile Adamyk), Rolland, Pierrette (Clément Couillard), Micheline (Michel Denommé), Ginette (Pierre Sabetta), Pierre (Nicole Thauvette), Lucie (Pierre Hade), Jacques (Rozanne Lauzon), Louise (Brian Durant) et Jean-Louis (Louiselle Parisien); ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Il laisse également son oncle Lucien, sa tante Gracienne, plusieurs cousins et cousines, ses ami(e)s ainsi que plusieurs membres des communautés religieuses. La cérémonie sera diffusée en direct sur le web de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune- Lorette: https://diffusion.saint-ambroise.org/ https://www.facebook.com/saintambroise1794. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999 ou à la Fondation Signes d'Espoir: 185, boulevard des Cèdres, Québec, G1L 1M8, tél.: 418-624-4752, courriel: info@signesdespoir.org