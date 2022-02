CÔTÉ, Cécile



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes de Notre-Dame-des- Laurentides à Québec, le 24 janvier 2022, est décédée à l'âge de 87 ans madame Cécile Côté, autrefois de Matane et épouse de feu monsieur Raymond Durette. Elle était la fille de feu Antoine Côté et de feu Adarie Simard.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Andrée et Louise; ses petits-enfants: Liette (Andrée), Karine (Louise); ses neveux et nièces. L'ont précédée ses sœurs: Lucie et Michèle et ses frères: Élisée, Arsène, Germain et Georges. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Germaine, Irène, Estelle, ainsi que ses frères Jean-Marc et Jean-Charles. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes de Notre-Dame-des-Laurentides pour leur présence humaine et rassurante de même que pour les soins administrés depuis tant d'années à dame Cécile.