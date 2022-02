GINGRAS, Madeleine



Au CHUL de Québec, le 13 février 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Madeleine Gingras, épouse de feu monsieur Léo Rochette. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Gingras et de feu dame Germaine Gilbert. Elle a demeuré à Portneuf et résidait depuis quelques mois au Manoir du Verger à Saint-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses filles: Jocelyne (Achille Côté) et Louise (Gratien Nolet); sa petite-fille chérie Claudia (Michaël Lagacé); ses adorables arrière-petits-fils: Antoine et Étienne; son frère et ses sœurs: Laurette (feu Léopold Pouliot), Gérard (feu Lucie Robitaille), Colette (feu Gaston Lafleur) et Liliane (feu Guy Tardif); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son époux feu Léo Rochette; ses frères et ses sœurs: feu Pierre (feu Madeleine Pépin), feu Irène (feu Jacques Soulard), feu Ludovic (feu Marie-Claire Parent), feu Adrienne (feu Gustave Paradis), feu Jeanne-Berthe (feu Lucien Bédard); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Rochette, tous décédés: Marcel (Gemma Rochette), Paul-Émile (Jeannine Matte), Alphonse (Rachel Doré) et Lucien.