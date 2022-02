VALLÉE, Yvette Trachy



Une mère nous porte en elle jusqu'à la vie et nous la porterons en nous éternellement. C'est avec un grand chagrin que nous vous annonçons que notre mère, Yvette Trachy, épouse de feu Germain Vallée, est décédée le 28 janvier 2022 à l'âge de 88 ans au CHSLD de Sainte-Marie, entourée de l'amour de tous les siens.Elle a été une femme dévouée et aimante, elle était le cœur de toute sa famille. La famille vous accueillera au :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Denise Leclerc), feu Claire (Benoit Boukila), Lisette, Hélène (René Girard), feu Bruno, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs : feu Donat (feu Lucienne Bastien), feu Aldéi (Rose Vallée), Roger (feu Monique Labbé), Aline (Laurent Lehoux), feu Georges (Janet Carbonneau), feu Clément, Lyse et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs :Feu Gabrielle (feu Joseph Binet), feu Annette (feu Louis Dumas), feu Luc (feu Jeannine Dumas), Guy (feu Pierrette Louette), feu Mariette (feu Yvon Champoux), feu Gisèle (feu Jean-Luc Turcotte), Rose (Aldei Trachy), feu Rock (Cécile Poulin), Jacques (Clémence Côté) et Raymonde (Rosaire St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Remerciement tout spécial à Jessica et Myriam du CLSC de Sainte-Marie pour leur accompagnement et leur gentillesse. Merci également au personnel et aux ami(e)s de la résidence Le Château Sainte-Marie pour les beaux moments qu'elle a vécus avec eux ces 8 dernières années. Nous vous en sommes très reconnaissants. Un don au Groupe d'Accompagnement Jonathan : https://www.groupejonathan.ca/ ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) : https://iucpq.qc.ca/