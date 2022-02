LECLERC, Claudette Alain



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claudette Alain, épouse de monsieur André Leclerc. Elle était la fille de feu dame Elise Lajoie et feu monsieur Achille Alain. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lade 14h à 16h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa fille: Manon (Daniel Garneau); ses petits-enfants: Camille et Philippe. Elle était la sœur de feu Marcel Alain (feu Lucette Warren), feu Roger Alain (feu Denise Roy), feu Réal Alain. Elle était la belle-sœur de Huguette (feu Eugène Cantin), feu Marie-Paule, Monique (Paul-Émile Ouellet), Pierre (Denise Leblanc), Louise (Jacques Turgeon), Marielle, Jacques (Marjolaine Pelletier), Hélène (André Mainguy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer (1040, av. Belvédère, Bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3). Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informés de tout changement.