CIUSSS de la Capitale-Nationale: le rythme de vaccination est à la baisse

Le ralentissement dans la vaccination incite le CIUSSS de la Capitale-Nationale à s’ajuster en réduisant les heures d’ouverture des cliniques et en fermant celle située dans le nouveau terminal de croisières.

«On va réduire les heures d’ouverture et le personnel présent parce qu’on n’a plus besoin de cette capacité-là mais on reste vigilant tout à coup qu’il y aurait des groupes supplémentaires à vacciner. On sera prêt», a fait savoir Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Selon elle, une très grande majorité de la population dans la région a eu la COVID-19 durant le temps des Fêtes et en janvier. Comme il est recommandé d’attendre de 8 à 12 semaines pour recevoir la troisième dose, le CIUSSS enregistre un ralentissement dans la prise de rendez-vous.

Autre facteur, le retrait du passeport vaccinal est un élément qui contribue à la baisse de la prise de rendez-vous, souligne-t-elle. Avant l’annonce, il y avait 1400 personnes qui prenaient rendez-vous chaque jour et depuis l’annonce, au début de la semaine, ce nombre a chuté à entre 700 et 900 personnes.

Photo Diane Tremblay

Pas plus tard que la semaine dernière, le rythme de vaccination dans la Capitale-Nationale atteignait 4000 personnes par jour.

«Ç’a diminué de manière drastique. C’est normal. Les gens se sont précipités pour recevoir leur 3e dose. C’était ça l’objectif. C’est ce qui était demandé. Là, c’est normal. Ça descend étant donné qu’il y a un gros pourcentage de la population qui a eu la COVID.»

Diminution

La cadence dans la vaccination redevient à un niveau qu’elle était en septembre, même un peu moins, a dit la responsable.

À cette étape de la campagne de vaccination, 85,3 % de la population est adéquatement vaccinée et 66% ont pris rendez-vous ou ont reçu leur troisième dose.

Le site du Port de Québec sera fermé à compter du début de la semaine prochaine. Les personnes qui avaient rendez-vous à cet endroit seront contactés et on leur offrira d’aller vers un autre site.

La clinique de vaccination du Centre de foires va passer de deux à un quart de travail. Même chose pour le centre de vaccination de l’Université Laval, les Galeries de la Capitale et la clinique de L’Ancienne-Lorette. Les détails seront publiés sur le site du CIUSSS.

«On voit qu’on n’est plus dans l’urgence de se faire vacciner jusqu’à 9 heures le soir», a dit Mme McKinnon.

Malgré les baisses observées, Mme McKinnon assure qu’aucun vaccin n’est gaspillé.

Personnel transféré dans le réseau

Le personnel, qui travaille dans les cliniques de vaccination, se verra offrir la possibilité de transférer dans le réseau de la santé qui est à bout de souffle.

«On a énormément entre autres d’agents administratif, d’agents d’accueil qui pourraient venir travailler dans le réseau. Plusieurs ont le statut de «Je contribue», mais ils ont eu la passerelle pour travailler au CIUSSS.»

Pour ce qui est du personnel clinique, tout dépend des permis qui seront demandés pour poser des actes professionnels.

«C’est toujours offert. L’année passée, c’est environ vingt personnes cliniques sur l’ensemble qui ont voulu transférer. Évidemment, il faut savoir que 90% des gens sont retraités.»

Par ailleurs, du 21 février jusqu’au 31 mars, des escouades COVID-19 iront visiter des organismes communautaires comme des banques alimentaires et des refuges pour aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées pour différentes raisons.

«On va sillonner l’ensemble des régions de la Capitale-Nationale, mais on va commencer par le cœur de Québec parce qu’on voit (...) que dans ces secteurs-là, et même une partie de la haute-ville de Québec, le pourcentage de vaccination première dose est un peu inférieur à l’ensemble. C’est environ 10 à 12% qui sont non vaccinés pour la première dose. C’est eux qu’on veut aller chercher.»

Sur la rive-sud, le CISSS Chaudière-Appalaches ne prévoit pas de fermeture de centre de vaccination. Par contre, les heures d’ouverture ont été revues à la baisse sur l’ensemble des sites.

