Colombie : appel international à un «cessez-le-feu» pour les élections

Les représentants de la communauté internationale en Colombie ont appelé jeudi les multiples groupes armés sévissant dans le pays à un «cessez-le-feu» pour garantir le bon déroulement des élections législatives et présidentielles de ce printemps.

• À lire aussi: À qui appartient le mot «coca» ? Des Indiens colombiens se rebiffent contre Coca-Cola

«Nous appelons tous les groupes armés en Colombie à déclarer un cessez-le-feu et à cesser les hostilités», indique un communiqué publié par les représentants de 23 pays et de l’ONU dans le pays.

Malgré l’accord de paix signé en 2016 avec la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), la violence de ces groupes armés s’est intensifiée dans plusieurs régions du pays, en raison notamment de leur implication et rivalités dans le narcotrafic.

«Il est important que la Colombie puisse mener ses élections de manière libre et inclusive, dans un environnement exempt de violence», selon ce message signé notamment des ambassades de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Espagne — entre autres pays européens — ainsi que du Mexique, du Brésil et de l’Argentine.

Près de 39 millions des 50 millions de Colombiens sont appelés à voter aux législatives du 13 mars pour renouveler le Parlement, dominé par la droite.

Le 29 mai, ils éliront le successeur du président conservateur Ivan Duque qui ne peut pas se représenter, avec un éventuel second tour le 19 juin. Le candidat de gauche Gustavo Petro est actuellement donné favori par les sondages, alors que le pays a été historiquement toujours dirigé par la droite conservatrice.

Le gouvernement assure avoir mis en place les «garanties complètes» pour le bon déroulement du processus électoral.

La recrudescence de la violence des groupes armés dans diverses régions du pays ces derniers mois fait cependant craindre des interférences dans le processus électoral.

Quelque 28 % des municipalités colombiennes pourraient connaitre des fraudes du fait de la pression des groupes armés, selon une ONG spécialisée.

Près d’un quart du pays (274 municipalités) présente un risque électoral «élevé» ou «extrême» en raison de «l’incidence de groupes armés illégaux», a également averti le bureau du Défenseur du peuple (ombudsman).

En 2021, quelque 74 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers en raison des violences, un chiffre en augmentation de 181 % par rapport à 2020, selon l’ONU.

Guérillas, groupes armés et trafiquants de drogue ont historiquement influencé les élections, en particulier dans les régions reculées où la présence de l’État reste faible. La corruption par l’argent impliquant des acteurs politiques et les achats de vote sont un autre phénomène récurrent des élections locales.