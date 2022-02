Comment continuer à résister sans sombrer?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’espérais beaucoup de ce début d’année 2022. Mais du train où vont les choses, j’ai l’impression que rien ne risque de changer dans un avenir immédiat. On continue de vivre dans l’insécurité apportée par la COVID-19, et honnêtement, sur mes proches, ça frappe fort, puisque plus personne n’accepte de se voir autrement qu’en virtuel. Bien sûr on a tous plus de 70 ans, mais bordel de merde, on n’est quand même pas encore morts ? Attendons donc de l’être avant de jouer ce rôle tragique dans une pièce de Shakespeare !

Moi qui pensais que je vivrais mes dernières années dans la paix, vu que j’avais préservé mes arrières, voilà que le mauvais sort cherche à me les enlever, et sans que je puisse m’opposer à ce que j’appelle : du vol direct d’existence. Car quoi dire d’autre face à ce qui se passe depuis deux ans à travers le monde ? Sans être riche, une chance que je ne manque de rien sur le plan matériel, parce que là, ça me mettrait en beau maudit.

Un vieux qui commence à désespérer

Je sais qu’elle a été longue cette pause pandémique, mais de grâce, ne vous laissez pas aller au désespoir alors qu’elle tire à sa fin. Vous ne manquez pas d’argent et vous avez la santé. Pensez à tous ceux et celles qui n’ont même pas ça pour se remonter le moral. Se comparer amène souvent à se rassurer.