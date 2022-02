«Convoi de la liberté» à Québec: la présence d’un proche des Hells inquiète à l’Assemblée nationale

La présence d’un proche des Hells Angels parmi les organisateurs des manifestations contre les mesures sanitaires inquiète le gouvernement et les partis d’opposition, qui appuient les mesures mises de l’avant par le maire Bruno Marchand en prévision du retour des manifestants ce week-end à Québec.

Selon l’ex-policier devenu ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, il ne faut pas se surprendre de voir «des gens sans scrupules» se retrouver parmi les organisateurs des manifestations anti-mesures sanitaires.

«Malheureusement, lorsque des groupes de ce genre font des manifestations, ça laisse la porte ouverte à des groupuscules qui sont extrémistes», a commenté le député caquiste de Vachon.

«Je suis très, très, très déçu de voir qu’il y a des gens reliés au crime organisé qui justement s’infiltrent là-dedans», a-t-il souligné, en revenant sur les révélations de notre Bureau d’enquête.

M. Lafrenière estime également que les organisateurs de la manifestation devraient se dissocier d’éléments à caractère violent, comme on l’a vu en Alberta, après la découverte d’un inquiétant arsenal d’armes à feu en marge du blocus à Coutts.

Appuis au maire Marchand

La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a abondé dans le même sens.

«Je trouve ça très préoccupant que l'on ait des gens avec des passés criminels qui soient impliqués là-dedans», a réagi cheffe libérale.

«C'est sûr que ceux et celles qui ont des parcours criminels reconnus, ça pose effectivement des questions sur la sécurité», a également indiqué le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, qui s’en remet aux policiers pour éviter tout débordement.

«C'est pour ça que je soutiens le maire Bruno Marchand», a continué Mme Anglade, en revenant sur les mesures annoncées mercredi par le maire de Québec en prévision du retour des manifestants.

Il leur sera notamment interdit de consommer de l’alcool ou de se faire du BBQ dans les rues, comme on le voit à Ottawa depuis trois semaines. «Il y a des gestes qui ne seront pas tolérés et je pense que c’est un message clair qui est envoyé», a affirmé à ce sujet le ministre Lafrenière.

Un seul bémol

Un seul bémol concernant les pouvoirs extraordinaires confiés au chef de police de Québec: «je ne pense pas que les règlements dont on parle (...) doivent se prolonger sur le long terme», a prévenu Mme Anglade.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé est d’une opinion semblable.

«De se donner temporairement des moyens exceptionnels, ça se justifie, des moyens temporaires, je veux surtout dire. Mais quand on parle de Hells Angels, quand on parle de financement mondial, moi, je trouve ça bien, bien inquiétant», a signalé Mme Massé.

«Je partage les inquiétudes des oppositions à la Ville de Québec, qui disent qu'il faut que ce soit temporaire. Il faut que ce soit balisé, puis il ne faut pas que ça soit permanent», a ajouté le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Même chose en ce qui a trait aux règles concernant l’alcool et la cuisine en plein-air.

«Cet été, les gens vont vouloir aller dans les parcs, puis faire des barbecues. Je pense que c'était quelque chose qui rendait la vie à tout le monde plus agréable. Puis il n'y a pas de raison de revenir en arrière là-dessus», considère M. Zanetti.

