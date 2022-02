Curling: une rencontre face aux Suédois dans le carré d’as

L’équipe canadienne de curling masculin a perdu son dernier match du tour préliminaire des Jeux olympiques de Pékin face à la Grande-Bretagne, mercredi, mais participera tout de même aux demi-finales en affrontant la Suède.

Les Britanniques ont montré pourquoi ils ont remis la meilleure fiche du tournoi en battant les Canadiens 5 à 2. Brad Gushue et ses coéquipiers n’ont inscrit des points qu’au deuxième bout.

L’unifolié (5-4) a conclu au troisième rang du classement et avait profité des défaites des Suisses et des Russes, plus tôt dans la journée, pour se classer dans le carré d’as. Les Suédois (7-2), qui ont échappé leur dernier match contre la Suisse, seront les adversaires du Canada au prochain tour.

Dans l’autre demi-finale, les Britanniques (8-1) affronteront les États-Unis (5-4).

De beaux espoirs en ski

À l’épreuve de la demi-lune en ski, les trois Canadiennes qui ont amorcé la compétition participeront à la finale.

L’Albertaine Rachael Karker a été la meilleure du groupe avec une meilleure descente de 89,50 points qui lui a valu le deuxième rang. Elle a été devancée par la Chinoise Ailing Eileen Gu, qui a dépassé les 90 points à deux reprises.

Une autre Albertaine, Cassie Sharpe, et la Néo-Écossaise Amy Fraser se battront aussi pour une médaille, ayant pris respectivement la sixième et la 11e position des qualifications.

En ski cross, les Canadiennes Hannah Schmidt (4e, 1 min 18,07 s), Marielle Thompson (5e, 1 :18,16), Brittany Phelan (7e, 1 :18,17) et Courtney Hoffos (8e, 1 :18,28) ont toutes été convaincantes en qualifications et pourront démontrer leur savoir-faire en finale.

En ski alpin, la Canadienne Roni Remme a ruiné toutes ses chances au combiné alpin en chutant à la descente. L’épreuve du slalom doit suivre plus tard dans la journée.