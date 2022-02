Daytona 500: une valeur ajoutée pour la NASCAR

DAYTONA BEACH | La scène était cocasse dans la salle de presse quelques minutes après que Jacques Villeneuve eut assuré sa qualification mercredi soir en prévision du Daytona 500.

Bon nombre de pilotes sont venus féliciter celui qui deviendra dimanche le premier Québécois en 62 ans à participer à la course la plus importante au calendrier de la Coupe NASCAR.

Parmi ceux-ci, Alex Bowman, qui s’élancera de la première ligne quand le départ sera donné, n’avait que deux ans quand Villeneuve a remporté les 500 Milles d’Indianapolis en 1995.

D’autres comme Chase Elliott, Noah Gragson et Harrison Burton n’étaient même pas nés lorsque le pilote de 50 ans a accompli son exploit sur le circuit ovale le plus célèbre de la planète. Détenteur de la position de tête pour dimanche et champion en titre de la Coupe NASCAR, Kyle Larson, lui, n’avait que deux ans.

Le premier champion de F1

Villeneuve devient aussi le premier pilote de l’histoire à avoir conquis un Championnat du monde de Formule 1 avant de disputer le Daytona 500.

Mario Andretti a aussi couru sur l’ovale mythique de la Floride, mais il n’était pas titré en F1 quand il a participé à la course à trois occasions (1966 à 1968).

Pour la petite histoire, Andretti (champion de F1 en 1978) est l’un des rares pilotes à avoir disputé autant les 24 Heures du Mans, le Daytona 500, le Indy 500 et le Grand Prix de Monaco de F1, ces courses automobiles considérées comme les quatre plus prestigieuses dans le monde.

Un groupe sélect auquel appartient notamment le Colombien Juan Pablo Montoya et que rejoindra Villeneuve dimanche.

Certains autres comptent trois participations dans l’une ou l’autre de ces compétitions, dont Fernando Alonso, encore actif, Dan Gurney, Jackie Stewart et Jack Brabham pour n’en nommer que quelques-uns.

Ils sont encore plus rares ceux qui ont remporté trois de ces quatre courses. C’est le cas de Graham Hill (Monaco, Indianapolis et Le Mans), d’A.J. Foyt et son compatriote Andretti dont le palmarès montre pour tous les deux des victoires à Daytona, Indianapolis et au Mans.

Visibilité en Europe

Même s’il ne court plus en F1 depuis 2006, Villeneuve est une figure encore connue en Europe. Son rôle d’analyse des Grands Prix à la télévision française lui permet d’être encore présent dans les paddocks.

Sa participation au Daytona 500 va indéniablement faire augmenter les cotes d’écoute et la visibilité du NASCAR sur le Vieux Continent.

Des téléspectateurs qui n’ont pas l’habitude de s’intéresser à cette discipline vont sans doute regarder la course en raison de sa présence, peu importe si ses chances de gagner sont pratiquement nulles.

Bref, NASCAR sera l’un des principaux bénéficiaires de la qualification surprise de Villeneuve tout autant d’ailleurs que les réseaux canadiens RDS et son pendant anglophone TSN qui vont diffuser la course en direct dimanche.

Bébé Gilles

Pour donner suite à l’entrevue qu’il nous a accordée mercredi, Villeneuve nous a fait d’autres intéressantes révélations.

Ainsi, il aurait fallu un cinquième garçon pour qu’il décide de le baptiser Gilles, le prénom de son célèbre père.

« Ce n’est pas quelque chose de léger, affirme-t-il. Et je n’étais pas à l’aise avec ça. J’avais franchi une étape quand mon quatrième [Henri] est né. Il porte le deuxième prénom de Gilles. »

« Mais là, le moment était favorable. Je ne peux vraiment dire pourquoi j’ai attendu aussi longtemps. Gilles n’était pas un père présent. J’avais peut-être des choses à comprendre ou à digérer. »