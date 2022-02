AUGER, Marie-Claire



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, samedi le 15 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Marie-Claire Auger, épouse de feu Gilles Legault. Elle résidait à Québec, aux Jardins de la Noblesse, connu sous le nom de La dame à la fleur dans les cheveux.de 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Louise (François Lord) , Daniel (Chantal Lafontaine), Marie-France (André Côté); ses petits-enfants : Lucie-Maude Lord (Edwin Castro), Alexandra Lord, Mathieu Côté (Ann-Sophie Croteau), Andréanne Côté, Kim Legault (Charles Fortier); ses arrière-petits-enfants: Angela, Rafael, Amelia et Gael; ses frères et sœur: Paul (Lise Laliberté), Gilles (Jeanine Simard) et Lyse; ses beaux-frères et belles-sœurs Legault: Madeleine, Fernande, Yves (Geneviève Ouellet) ,Maurice (Lili Poulin), feu Gérard (Virginia Kirk), René, Claire (Pierre Roussin), Françoise (Claude Chamberland), ainsi que de nombreux neveux et nièces, plusieurs amis. Gérald Chaput pour son soutien. Nous tenons à remercier la Dre Elena Trudel Lopez, l'unité des soins covid, pour son empathie, sa disponibilité et son écoute, ainsi que toute l'équipe soignante de l'hôpital qui travaille dans ces moments difficiles. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.