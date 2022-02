BOUCHARD, Ginette Tremblay



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 février 2022 à l'âge de 74 ans, est décédée dame Ginette Tremblay, épouse bien-aimée de monsieur Jean-Claude Bouchard. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Tremblay et de feu dame Lucille Fortin. Elle demeurait à Saint- Joachim.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Ginette aient une pensée pour elle. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Claude, sa sœur, ses beaux-frères et belles-soeurs: France Tremblay (Raymond Saillant), feu Yves Tremblay (Michelle Mayoute), Élizabeth Bouchard (Gilles Allard), et Agathe Bouchard; sa filleule Katia Tremblay (Maxime Roberge) et son neveu Kevin Tremblay. Elle quitte également sa bonne amie Louise Vento, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/.