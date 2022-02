Disparition de Marilyn Bergeron: le SPVQ poursuit l’enquête 14 ans plus tard

La police de Québec déploie ce matin un poste de commandement pour tenter d’obtenir des informations supplémentaires sur la disparition de Marilyn Bergeron, qui manque à l’appel depuis maintenant 14 ans, jour pour jour.

Le poste de commandement sera accessible sur la rue de la Concorde, devant l’ancien Café Dépôt, dès 9 h.

Pour souligner le triste anniversaire de sa disparition 14 ans plus tard, des membres de sa famille s’adresseront aux médias en matinée dans l’espoir d’obtenir plus d’informations.

À l’époque, Marilyn Bergeron pesait 115 lb (52 kg) et mesurait 5 pi 7 po. Elle avait les cheveux bruns, les yeux pers et un tatouage du cheval ailé Pégase sur le thorax.

Partie faire une marche

Le matin du 17 février 2008, la jeune femme alors âgée de 24 ans avait quitté la résidence familiale, indiquant qu’elle allait faire une marche.

L’enquête avait permis d’établir qu’elle s’était rendue au guichet automatique de la Caisse populaire située au 9850, boulevard de l’Ormière, à 11 h 09, ce jour-là.

Quelques heures plus tard, vers 16 h, elle avait effectué une transaction au Café Dépôt, situé au 655 rue de la Concorde, à Saint-Romuald.

Un témoin qui l’aurait vue avait affirmé aux autorités qu’elle était seule à ce moment-là. C’est la dernière fois que Marilyn Bergeron, qui serait aujourd’hui âgée de 38 ans, a été aperçue.

Elle était anxieuse, selon sa mère

Une semaine avant sa disparition, la jeune femme, qui habitait le quartier Hochelaga-Maisonneuve, avait quitté Montréal en trombe pour retourner chez ses parents à Québec.

Elle disait avoir peur de vivre dans la métropole et dans son appartement.

Le jour fatidique, Marilyn avait expliqué à sa mère vouloir aller marcher seule. Cette dernière avait convaincu sa fille de rester un peu, le temps d’un café.

« J’étais inquiète, parce qu’elle était dans un état psychologique précaire. Elle était anxieuse, tracassée. C’était une fille éteinte, pas la Marilyn enjouée. Mais je n’étais pas pour la traiter comme une petite fille », avait raconté sa mère Andrée Béchard entrevue avec Le Journal en 2018.

Son sac à main à la maison

Marilyn avait finalement franchi le pas de la porte après avoir assuré à sa mère qu’elle serait de retour en après-midi.

Plus tard dans la journée, inquiète, Mme Béchard s’était rendu compte que le sac à main de sa fille était resté à l’intérieur, tout près de la porte, tout comme son paquet de cigarettes tout neuf. Elle n’a plus revu sa fille depuis.

« Toute personne qui a été témoin ou qui détient de l’information et qui ne s’est jamais manifestée est invitée à communiquer avec le SPVQ en composant le 418 641-2447 », a fait savoir le porte-parole du SPVQ, David Poitras.

