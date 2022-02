Donald Trump, le «Al Capone» des années 2000?

L’ancien président Donald Trump semble être toujours en mesure de rebondir après un scandale, mais pourra-t-il encore sortir un lapin de son chapeau lors d’une attaque du fisc américain? C’est la question que se pose des experts.

«C’est une arme extraordinairement puissante et l’exemple auquel je pense souvent c’est Al Capone. M. Capone n’est pas allé en prison parce qu’il a tué de gens. Il est allé en prison puisqu’il n’a pas payé ses revenus. Vous voyez que le bras du fisc est long et très puissant», mentionne Guillaume Lavoie, spécialiste de l’actualité américaine.

Il y a quelques jours, le groupe financier qui représentait l’ancien président Trump a décidé de le laisser tomber puisque selon eux, les informations qu’ils recevaient de l’homme d’affaires n’étaient pas fiables.

«Vous voulez une hypothèque d’un million, vous dites que votre maison en vaut 15, ce n’est pas très inquiétant pour votre banquier. Mais si votre maison en vaut 150 000$ et bien vous avez un peu "enfirouapé" votre banquier. Alors, la firme comptable dit que vous ne pouvez pas vous baser sur toutes les valeurs des bâtiments sur lesquels Donald Trump a contracté des prêts et des hypothèques. On pourrait imaginer qu’il y a plein de créanciers potentiels qui pourraient dire qu’il les a fraudés. Il y aura peut-être une série de poursuite possible», dit le spécialiste.

Des conséquences qui pourraient même engendrer des poursuites au criminel puisque ce potentiel stratagème aurait pu être utilisé pendant près de 15 ans selon M. Lavoie.

«Vous allez vers votre banquier et vous demandez un prêt en disant que vous gagnez un million par année, mais quand le monsieur de Revenu Québec passe vous dites que vous avez à peine assez pour nourrir vos enfants, un moment donné, la vérité finit par reprendre ses droits», explique-t-il.

Qui est le prochain Donald Trump?

Les problèmes financiers de l'ex-président font l’affaire de beaucoup de personnes selon le spécialiste puisque certains de ses collègues voient même une opportunité pour s’emparer du pouvoir.

«Il y a des républicains derrière qui se disent "vous savez, je pourrais être le prochain candidat des partisans de Trump" et là chez les républicains il y aura peut-être un qui va dire je suis l’anti-Trump, mais ce qu’on voit de plus en plus, un peu comme le virus, il y a des variants. Trump était l’original et certains se disent "moi je pourrais être Trump plus"», souligne M. Lavoie.