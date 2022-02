POISSON, Sylvio



Au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet, le 2 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Sylvio Poisson, époux de Madame Doris Hardy, fils de feu Monsieur Donat Poisson et de feu Madame Yvette Turcotte. Il demeurait à Lévis, secteur de Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Estelle Doyon), Danielle (M. Doris Drouin), Johanne (François Pelletier) et Annie (Daniel Royer); ses petits-enfants: Pierre-Luc Poisson et Amélie Pelletier; ses frères et sœurs: feu Liliane (feu Philippe Nadeau), feu Lucille (feu Robert Lepage), feu Marcel (feu Yvette Lemieux), feu Yolande (feu Gilles L'Hébreux), Janine (feu Herman Couture), feu Jean-Guy (Monique Croteau), feu Denise (feu Paul Leblanc), feu Réal, Paul-Émile (Denise L'Hébreux), Claude (Gisèle Couture), Jacques (Madeleine Pilote), feu Robert (Diane Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières: feu Jeanne Bussières-Barbeau-Ferland (feu Raymond Barbeau) (feu Henri Ferland), feu Alexandre Bussières (feu Germaine Genest), feu Noël Bussières (feu Annunciade Paquet), feu Paul-Émile Bussières (feu Antoinette Belleau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Dr Denis Jolicoeur, Dr Renée Dallaire, Dr Noémie Lussier et à tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam.