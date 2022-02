ROSS PLOURDE, Gabrielle



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 janvier 2022, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Gabrielle Ross, épouse de feu monsieur Paul-Aimé Plourde. Elle était la fille de feu dame Maria Croteau et de feu monsieur Charles Ross. Benjamine issue de leur mariage, elle est la dernière à nous quitter des neuf enfants de sa branche familiale. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Yves Dussault), Chantal (Jules Alain), Fernande (Jacques Topping), Joanne (Christopher Dean), Lina (Pierre Carignan), Line (Johanne Comtois), Réjean (France Vermette) et René (Julie Claveau) ainsi que ses dix-sept petits-enfants, douze arrière-petits-enfants et plusieurs parents et ami(e)s qu'elle a tant chéris. Remerciements spéciaux au personnel soignant de l'Hôpital St-François-d'Assise.La famille recevra les condoléances à 13 h, une heure avant le service à l'église. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec téléphone: 418 687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.