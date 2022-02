DROUIN, Marguerite Lachance



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 5 février 2022, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Marguerite Lachance, épouse de feu Raymond Drouin, elle était la fille de feu Oscar Lachance et de feu Alexandrine Rouleau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Danielle, Jocelyne, Raynald, Chantale (Adrien Lyzotte) et Josée (Daniel Déry); ses petits-enfants: Marie-Christine, Tommy James, Andrée-Ann, Alexandra (Gabrielle Gagnon-Goyette), Allyson, Vanessa, Kuniss et Mishku; ses arrière-petits-enfants: Matthew Charlie et Lily-Ann. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Alphonse (Rose Lapointe), Thérèse (feu Jean-Charles Lajeunesse) et Rolande; ses belles-sœurs de la famille Drouin: Louisette (Réjean Langevin), Jeannine (feu Roland Boulanger), feu Marcel Drouin (Liliane Lessard); ainsi que de nombreux neveux nièces cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Berthe (feu Adèlard Ratté), Gemma (feu Lauréat Martineau), Jean-Charles (feu Jeanne-D'Arc Marceau), Jeanne D'Arc (feu Roger Hudon), Rita (feu Roméo Lajeunesse) Clément (feu Madeleine Lajeunesse) et Joseph. Elle est aussi allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin: Georgette (feu Lucien Carbonneau), Léopold (feu Jeannine Lévesque) Colette (feu Bernard Laplante) Jeannette, Roger (feu Cécile Racine) et Monique (feu Lucien Gravel. Madame Lachance a été confié auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies de l'œil (110 rue Bouvier, bureau 010, Québec, Qc, G2K 1L9), https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/. Pour rendre hommage à madame Lachance, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.