PELLETIER, Claire



À l'Hôpital St-François D'Assise de Québec, le 27 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Claire Pelletier, épouse de feu monsieur Philippe Landry. Fille de feu monsieur Cyrille Pelletier et de feu madame Marie-Louise Jeffrey, elle était native de St-Philippe-de-Néri (Kamouraska) et demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 19 février à compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, Beauport. Madame Pelletier laisse dans le deuil; ses enfants ; Ginette (Viateur Roy) et Daniel (Charlotte Labbé); ses petits-enfants : Natacha (Marty Larson), Frédéric (France Têtu), David (Marie-Ève Daigle) et Alexandre (Maryse Demers); ses arrière-petits-enfants: Luka, Avery Jade, Philippe et Pénélope; son arrière-arrière-petite-fille Éliza; ses frères: Guy (feu Lucille Genest, Madeleine Genest) et Eugène; également de la famille Landry sa belle-sœur Jacqueline (feu Gilles Rouleau) et Géraldine Fortin (feu Léonard Landry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital St-François D'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la société de la SLA du Québec, 5415 Paré, bureau 200, Mont-Royal Québec H4P 1P7 https://sla-quebec.ca/