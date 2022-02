CHALIFOUR, Elsie M.



Elsie Chalifour est décédée le soir du 20 janvier 2022. Maman est née en 1921 de Reynald et Margaret Blais à Québec, Canada. Le 17 novembre 1945 a été le début d'une belle union de 71 ans quand maman a épousé l'amour de sa vie, Raymond Chalifour. Ce qui a commencé comme un couple s'est rapidement transformé en une famille de six personnes avec l'ajout de leurs enfants: Lucie, Eric, Marie et Richard. En 1964, maman et papa se sont lancés dans une nouvelle aventure et ont déménagé avec la famille à Walnut Creek, en Californie. Au cours des 58 années suivantes, la famille a continué de grandir dans ce que maman a proclamé comme sa réalisation la plus fière et sa plus grande joie dans la vie. Maman a eu 100 ans en août et rayonnait à sa fête d'anniversaire alors qu'elle célébrait avec sa famille et ses amis autour d'elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie Chalifour, Eric Chalifour (Wendy), Marie Pollak (Steve), Richard Chalifour; 10 petits-enfants; 17 arrière petits-enfants; 1 arrière arrière petit-fils; plusieurs belles-sœurs et plusieurs neveux et nièces. Elsie a été prédécédée par son époux, Ray, ses parents, ses sœurs Georgette, Jean et Corinne, sa petite belle-fille Suzanne ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. Nous sommes reconnaissants envers notre famille et nos amis qui ont joué un si grand rôle dans la vie de maman ces dernières années. Elle était si heureuse et reconnaissante de faire partie intégrante de nos réunions de famille et d'amis.Si vous souhaitez honorer maman avec un cadeau ou un don, nous vous suggérons Le St. Jude Children's Research Hospital.