CLAVEAU, Raymond



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Claveau, fils de feu madame Hortense Chantal et de feu monsieur Joseph Claveau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans la tristesse de son départ son neveu et aidant naturel, Réjean Létourneau appuyé par sa compagne Johanne Dupont ainsi que les enfants de cette dernière: Karine, Cyndie et Keven. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Marc Claveau (Ginette Larouche), son filleul Alexandre Godon, ses neveux et nièces: Jean-Claude (Nicole), Andrée (Alain), Maurice (Linda), Nicole (Gino), Gilles (Rita Bussières) et celle qui l'aimait comme un père Diane Desjardins, ainsi que Josée Beaulieu; ses nombreux amis dont les familles Beaulieu, Bélanger et Côté ainsi que Carol Arsenault et Dorys Bélanger sont également attristés par son départ. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Réjean et Johanne tiennent à remercier le personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.