LAPOINTE, Jeanne D'Arc



Au CHSLD Chauveau, le 23 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Lapointe, épouse de monsieur Gilles Gauvin, fille de feu madame Émilia Fiset et de feu monsieur Pierre Lapointe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 11 h.La mise en terre suivra au cimetière Les Jardins Québec. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Stéphane (Nancy Boutet), Caroline (Ghyslain Cossette), ses petits-enfants: Mathieu Cossette, Émilie Cossette, Nathan Gauvin, Laurianne Gauvin; son frère Émilien Lapointe (feu Louisette Anto); sa soeur feu Claudette; ses demi-frères et demi-soeurs: Jocelyne, feu Gervais, feu Denis, Guy, Chantal Verreault (Alain Tessier) et Manon Roberge; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gauvin, feu Liliane (feu Raymond Lortie), Louise (Laurent Duperré), feu Anita (feu Jean-Louis Turcotte), Claire (feu Laurent Bédard), feu Yves, André (feu Nicole Marois), feu Diane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité prothétique du CHSLD Chauveau pour les bons soins apportés à Mme Lapointe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 ave Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, téléphone 418 527-4294. site web: www.societealzheimerdequebec.com