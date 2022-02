Événementiel: une nouvelle plateforme collaborative voit le jour

Le milieu de l’événementiel, malmené par la pandémie, aura très bientôt une nouvelle plateforme pour échanger des idées ou s’informer, alors que l’assouplissement des mesures sanitaires en cours lui laisse entrevoir de meilleurs jours.

«Les acteurs de l’industrie veulent se regrouper afin de mieux collaborer, discuter, se former et s'informer sur les tendances et les meilleures pratiques du milieu», explique Steve Côté qui est l’un des membres fondateurs de La Zone aux côtés de Lyne Branchaud, André Dallaire, Mélissa Daneau, Aymen Lfakir et Marie-Josée Desrosiers.

M. Côté précise que cette communauté virtuelle est une «extension» du groupe Facebook Le monde de l’événementiel au Québec qu’il a créé en 2013 et qui comprend plus de 9000 membres.

La Zone proposera une offre enrichie aux intéressés avec des formations, des activités de perfectionnement, des conférences, du contenu spécialisé, du réseautage et des discussions en privé avec les membres, les exposants et les partenaires de la plateforme.

Pendant la pandémie, les différents acteurs de l’événementiel - planificateurs, producteurs d'événements, artistes et fournisseurs du milieu corporatif, de festivals, de mariages ou du tourisme d’affaires - se sont adaptés tant bien que mal pour garder la tête hors de l’eau, au gré des mesures sanitaires. Et le réseautage s’est avéré essentiel pour cette communauté.

«Durant la pandémie, tout le monde travaillait ensemble pour trouver des solutions. Je suis donc rentré en contact avec l’équipe de Fanslab, une plateforme de réseautage et de diffusion d’événements, qui a aimé mon idée et embarqué dans le projet», mentionne Steve Côté.

Les membres, de l’étudiant au débutant à l’expert, pourront même proposer du contenu et partager leurs expériences. «Cette plateforme est faite par et pour les gens du domaine. On veut que cela devienne la plus grande communauté d’événementiel au Québec, tous milieux confondus, du mariage aux festivals», conclut-il.

La Zone sera accessible le 1er mars. La plateforme sera gratuite jusqu’au 31 mars. Des forfaits annuels seront ensuite disponibles.