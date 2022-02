CÔTÉ, Gilbert



À l'IUCPQ de Québec (Hôpital Laval), le 31 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilbert Côté, fils de feu Roch Côté et de feu Jeanne Létourneau. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Lazare.Il laisse dans le deuil ses filles : Sophie (Eric Marceau) et Anne-Marie (Marilyn Lessard); son frère et ses sœurs: Réjeanne (feu Hansruedi Stuber), Jean-Roch (Lise Marceau) et Clarys (feu Gilles Robert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial aux infirmières de la basse-ville soit Julie et Alyson pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare, 160, rue de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. La direction des funérailles a été confiée à la