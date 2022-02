PLAMONDON DESROCHES

Monique



À Québec, le 3 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Desroches Plamondon. Elle était la fille de feu madame Blanche Boucher et de feu monsieur Roméo Desroches et épouse de feu monsieur Gratien Plamondon. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Odette (Richard Boissonneault), Mychel (Céline Turgeon) Denis (Josée Huard), Lynda (Jean-Pierre St-Onge), Martin (Annie Lachance) et Chantale (Mario Thibaudeau); ses petits-enfants: Nadia, Avril, Éric, Michaël, Francis, Keven, William, Karine, Kim, Kellie, Kina, Karissa, Koralie, Laurie, Tommy, Sébastien et Jessie de même que leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil de nombreux arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants; son frère: Jacques (Solange Talbot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre; ses enfants: feu André et feu Johanne; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul, feu Antonine et feu Camil. La famille recevra parents et amis en présence du corps àTout en respectant un maximum de 50 personnes à la fois, le passeport vaccinal de sera pas demandé. Le jeudi 24 février 2022 de 17h30 à 20h30 et le lendemain,, de 12h à 13h.Le corps sera déposé en crypte à La Souvenance ultérieurement. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leurs bons soins prodigués.