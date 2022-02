COULOMBE CLOUTIER, Aline



À l'hôpital de Montmagny, le 3 février 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Aline Coulombe épouse de feu monsieur Georges Cloutier, demeurant à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L'Islet. Elle était la fille de feu dame Émilia Coulombe et de feu monsieur Maxime Coulombe. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine, Jean-Roch (Doris Lord), Roland (Louise Lord), Richard (Sabine Voisard), Serge (Carmen Lord), Lyne et Alain Cloutier (Caroline Labrie); ses petits-enfants: Alexis (Brigitte Rochette) et Maxime Cloutier (Andréanne Roy), Christine (François Demers) et Audrey Cloutier (Martin Bélanger), Catherine (Steve Bellerose) et Camille Cloutier (Jonathan Paradis), Sandra et Véronique Giasson-Cloutier (Rémy Caron) et leur père Réal Giasson, Jérémy Cloutier-Caron (Mireille Cornelissen) et son père Régis Caron; ses arrière-petits-enfants: Elodie et Xavier Cloutier, Aurélie et Arnaud Cloutier, Samuel et Louis Demers, Thomas, Clovis, Félix-Édouard, Arthur et Éléonore Caron. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Éliane, feu Georges (feu Lucille Gagnon - feu Rose Moreau), feu Claire-Anna (feu Norbert Lord), feu Annette (feu Cyrille Lord), feu Georgette (feu Pamphile Pelletier) et Louisette Coulombe (feu René Landry); de la famille de feu Athala Caron et de feu Sylva Cloutier: feu Louisa (feu Rolland Caron), feu Aline (feu Robert Chartier), Henri (feu Thérèse Thibault), Gemma et Wilfrid (feu Rita Richard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et aux membres du personnel de la Résidence A.J. Bourgault ainsi qu'aux médecins et aux membres du personnel de l''Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Ses cendres seront déposées à ce moment au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher ".