CLOUTIER, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Cloutier, époux de madame Fernande Lacasse, fils de feu Odilon Cloutier et de feu Marie-Blanche Gagné. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Annie (Robin Tremblay) et Chantale (Olivier Chabot); son petit-fils Hubert Chabot; ses frères et soeurs: feu Claudette (feu Jean-Marie Blais), Constance (Gaétan Rivet), Gilles (Jeannine Fleury) et Gaston (Holly Bridges); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacasse: Denise, Madeleine (Robert Hennessy), Gérard (Solange Tanguay) et Albert (Diane Cameron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de dialyse et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.Il a été confié au