LABRECQUE LACHANCERose-Aimée

LABRECQUE LACHANCE

Rose-Aimée



À son domicile, entourée de l'amour des siens, le 8 janvier 2022, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée dame Rose-Aimée Labrecque, épouse de monsieur Armand Lachance. Elle était la fille de feu dame Angélina Paré et de feu monsieur Victor Labrecque. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour les condoléances à lale samedi 19 février 2022, de 10 h 30 à 13 h 30.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Rose-Aimée aient une pensée pour elle en cette journée. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle laisse dans le deuil outre son époux Armand Lachance;ses enfants : Lynda (Jean Lefrançois), Réjean (Johanne Plourde), Claude (Véronique Fradette) et Guylaine; ses petites-filles : Kathleen Lachance, Vicky Blouin (Mike Maheux); un proche de la famille : Normand Vaillancourt; ses sœurs : Olivette (feu Clément Paré), Thérèse (André Vermette); ses belles-sœurs : Anna Harton (feu Wilfrid Labrecque), Lucille Simard (feu Georges Labrecque) et Brigitte Simard (feu Eugène Lachance). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Adrien (feu Marie-Claire Roberge), feu Émilia, feu Marguerite (feu Alibé Gagnon), feu Antonio (feu Évelyne Jarbeau), feu Angélina (feu Prudent Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Léona, feu Adrien, feu Paul (feu Agnès St-Hilaire), feu Denis Lachance (feu Yvette Lessard), feu Hélène Lachance (feu Jean-Guy Simard). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces des familles Labrecque et Lachance, ainsi que des cousins, cousines, et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée auLa famille souhaite remercier chaleureusement tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs à domicile, du CLSC Orléans (Beaupré), pour leur dévouement, leur support, leur disponibilité, leurs excellents soins prodigués ainsi que l'attention portée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnais, Beaupré (Québec), G0A 1E0www.jedonneenligne.org/fondationhsab