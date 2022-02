GARIÉPY, Line



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 1er février 2022, est décédée à l'âge de 60 ans notre rayon de soleil, Line Gariépy, épouse de Jacques Lavoie. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses belles-filles: Mija (Alex) et Pascale; son beau-fils, David (Kathy), ses petites-filles: Lia (Jessy), Mélody, Cassandre, Amanda et Élisabeth; son frère, André (Stéphanie) et ses neveux: Clovis et François. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux merveilleux amis. Un merci tout particulier au personnel de l'unité des soins intensifs et de l'unité de neurologie de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.