JONQUET, Michelle



Aux Jardins du Haut St-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 31 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Michelle Laure Jonquet, fille de feu madame Renée Grilly et de feu monsieur Jean Jonquet.Elle laisse dans le deuil sa bien chère amie Paulette Blanchette, ses neveux et aidants naturels, Frédéric Willème (Isabelle Huot) et Mickaël Willème (Francine Raymond), ainsi que leurs enfants : Justine et Guillaume, Alexis, Arnaud et Florence. Elle laisse aussi dans la tristesse, en France, ses sœurs Jeannine (feu Henri Gautier) et Claudie (feu Jacques Gillier), ses neveux et nièces : Laurent Gautier, Alain Gautier (Kate Gautier), Denis Gautier (Catherine Hue), Isabelle Gautier (Loïc Briand), David Gillier (Julia Haulbert), Emmanuel Gillier, Maëlle Gillier et Jérémie Gillier.Toutefois, tous sont invités à se souvenir des bons moments vécus avec Mimie. Un immense merci à tout le personnel du Jardins du Haut St-Laurent pour les soins attentionnés qui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la " Maison Revivre Québec ", 261, rue St-Vallier Ouest, Québec, Québec, G1K 1K4; téléphone : 418 523-4343;https://maisonrevivre.ca/faire-un-don/