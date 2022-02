MICHEL, Georges-Aimé



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Georges-Aimé Michel, époux de feu madame Gisèle Bilodeau, fils de feu madame Germaine Lessard et de feu monsieur Alphonse Michel. Il était natif de St-Ferréol-les-Neiges., où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Ferréol-les-Neiges au printemps. Il laisse dans le deuil ses enfants: Judith (Claude St-Germain), Isabelle (Étienne Boudreault-Sauvageau) et Sébastien (Sophie De Broeck); ses petits-enfants: Samuel, Amélie, Antoine, Delphine et Marion; ses frères et sœurs: feu Aline (feu Oscar Lachance), feu Gertrude (feu Henri Dupont), Mariette (feu Gaston Simard), Évangeline (feu Robert Racine), Lorenzo (Cécile Touchette) et Pierrette (feu Jean-Pierre Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Jean-Guy Racine), feu Raymond (Nicole Picard), Benoit (Micheline L'Heureux), feu Solange (feu Rosaire Chevalier), Marielle (Pierre Simard), Fernand (Lorraine Goulet), Hélène (Alain Pageau), Francine (Carol Tremblay) et Carmen (feu Richard Paré), Germaine (Lucie Robitaille), Magella (Linda Huot), Damien (Marjolaine Gagnon); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 6e central de l'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, téléphone : 418 827-5773 poste 2, Site web : www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.